В Новосибирске на экс-главу «СпецТрансСтроя» Сергея Арапова возбудили еще четыре дела

В Новосибирске возбуждены новые уголовные дела против бывшего директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова.

Как сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, все дела касаются мошенничества с бюджетными средствами, выделенными на два крупных проекта — корректировку строительства станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста в Новосибирске.

Согласно данным следствия, общая сумма хищений превышает 70 миллионов рублей. Уточняется, что уголовные дела расследуются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения).

Кроме того, в декабре 2024 года Сергей Арапов был обвинен в хищении 87 миллионов рублей, выделенных на строительство станции водоочистки в Татарске в рамках проекта «Чистая вода». По версии прокуратуры, с мая 2022 года по октябрь 2024 года он и его заместитель Виталий Сукач использовали свои должностные полномочия для завышения цен на насосное оборудование, что привело к ущербу для государственного бюджета.

Следствие также выявило еще одно преступление, связанное с хищением 43 миллионов рублей при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор», где Арапов тоже злоупотреблял своими полномочиями.

Также, 6 декабря 2024 года, Центральный районный суд Новосибирска наложил ограничения на заместителя директора ООО «СпецТрансСтрой» Виталия Сукача, запретив ему общение с участниками дела и сотрудниками компании.

Напомним, что компания «СпецТрансСтрой» была основана в 2009 году для реализации сложных строительных проектов. Среди наиболее значимых — строительство станции метро «Спортивная», автомобильных подходов к новому ледовому дворцу, реконструкция пешеходного перехода на Октябрьском мосту и подземного перехода в центре Новосибирска. Сергей Арапов возглавил компанию с августа 2021 года.