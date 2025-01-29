82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 13:40
пробки
4/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 13:40
пробки
4/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
сегодня 10:35
общество

В Новосибирске пересчитают счета за отопление

Фото: Сиб.фм

В СГК сообщили о снижение платы за отопление.

По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании, в марте 2025 года жители Новосибирска увидят снижение платы за отопление в квитанциях. Это связано с итоговой корректировкой за год, которая составила 201 млн рублей.

Однако в некоторых домах плата может возрасти. На итоговую сумму влияют не только продолжительность отопительного сезона, но и техническое состояние зданий и инженерных систем.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске ожидается резкое наступление весны

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в