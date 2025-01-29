В Новосибирске у нетрезвого водителя отобрали автомобиль

Железнодорожный суд в Новосибирске вынес приговор 22-летнему местному жителю по делу о повторном вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, 9 сентября 2024 года подсудимый, управляя автомобилем Nissan Fuga, был остановлен инспектором ДПС, который заподозрил его в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным, назначив штраф в размере 200 тысяч рублей и лишив его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Также суд конфисковал автомобиль мужчины, седан 2005 года выпуска, и передал его в собственность государства.