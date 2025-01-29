В отделе ЗАГС Татарского района Новосибирской области отпраздновали золотых юбиляров, которые познакомились на танцах

В семье Федоровых два сына и дочь, а также четверо внуков.

В ЗАГСе Татарского района Новосибирской области отпраздновали золотую свадьбу супругов Фёдоровых, Григория Александровича и Нины Ивановны.

Григорий и Нина уроженцы Усть-Таркского района, познакомились в селе, где родилась Нина – Кушаги. Григорий приехал в это село летом 1974 года на отработку после окончания Куйбышевского сельскохозяйственного техникума. Нина окончила Татарское швейное училище и работала в Усть-Тарке. Григорий на выходные ездил домой, но на день комсомола, 29 октября, решил остаться и пошел на танцы. Нина приехала на выходные домой и тоже пошла в клуб. Там они и познакомились.

У них общее хозяйство, включающее домашнюю птицу и кошек. У Фёдоровых двое сыновей, дочь и четыре внука.