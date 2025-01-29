Внук легендарного вратаря Льва Яшина провел урок в «Школьной академии футбола» в Новосибирске

Урок футбола от футбольной школы «Динамо» в Новосибирске в рамках проекта «Школьная академия футбола» прошел сегодня в школе №215 имени Д.А. Бакурова. Его провел основатель и руководитель московской школы вратарей имени Льва Яшина, внук легендарного футболиста Василий Фролов.

«Наше учебное заведение существует пятый год, и спорт у нас в большом почете – спортивный зал открывается в 8 утра и работает до позднего вечера. В нем мы проводим большое количество разнообразных соревнований, с удовольствием организуем спортивные праздники», – прокомментировал мероприятие директор школы Александр Шульга.

По его словам, многие ребята занимаются в спортшколах и секциях. Более 900 школьников приняли участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО. А на урок футбола со знаменитостью пришло более 70 учеников.

«К воспитанию футболистов надо относиться правильно. Тренер ни в коем случае не должен давать то, что давали ему, потому что это прошлое. В профессиональном футболе надо работать здесь и сейчас, а занимаясь с детьми, надо понимать, какой будет в будущем футбол и готовить их к нему. Это очень сложный, энергозатратный процесс для тренеров, но только тогда, когда ты думаешь о том, что будет в будущем, понимаешь это и работаешь над этим, у молодого поколения в спорте будут большие результаты», – подвел Фролов итоги урока.

Его амплуа на поле – защитник ворот, как и у его знаменитого деда. Поэтому урок футбола в новосибирской школе был посвящен вратарскому искусству и юные спортсмены в течение часа с интересом и азартом выполняли специальные упражнения для голкиперов.

Урок продолжился в актовом зале школы – ученики задали опытному футболисту и тренеру много разных вопросов, а большая их часть была так или иначе посвящена Льву Ивановичу Яшину.

«И это хорошо. Наше молодое поколение должно знать свою историю. Знать, что когда-то в нашей стране были футбольные люди, которых знал, уважал и любил весь футбольный мир, которых в любой стране ждали и хотели увидеть и хотели прикоснуться к легенде, как сейчас это происходит с Криштиану Роналдо и Месси. И, зная о том, что были у нас такие великие футболисты, как Лев Иванович Яшин, ребята понимали, что всё возможно в этой жизни, что у них тоже есть шанс стать такими же великими в том деле, которым они занимаются», – прокомментировал Василий Фролов.

После занятия все желающие могли поучаствовать в автограф-сессии и сфотографироваться на память с тем самым «Золотым мячом», который выдающийся советский вратарь получил как лучший футболист мира в 1963 году.

Участники проекта «Школьная академия футбола» отдельно поблагодарили за помощь Сиб.фм Group, департамент образования мэрии города Новосибирска и руководство футбольной школы «Динамо» в Новосибирске.

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