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общество

Житель Колыванского района Новосибирской области жестоко расправился над отцом

Фото: СК РФ по НСО

23-летнему обвиняемому дали семь лет заключения.

Житель Колыванского района был осужден за умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений своему отцу, приведшее к его гибели. По материалам следствия и суда, в апреле 2024 года осужденный находился дома с отцом в одном из поселков Колыванского района. Между ними вспыхнул конфликт из-за мелочи.

Во время ссоры молодой человек многократно ударил отца в голову. От полученных травм мужчина вскоре скончался у себя дома. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм писал о том, что аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области.

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Дарья Лапина
Журналист

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