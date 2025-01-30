1 февраля завершается прием заявлений для участия в ЕГЭ в Новосибирске

В регионе 1 февраля заканчивается прием заявлений для участия в ЕГЭ.

Владимир Щукин, заместитель министра образования Новосибирской области, сообщил о порядке подачи заявлений для участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в регионе.

Он отметил, что для того, чтобы принять участие в ЕГЭ, который организуется при поддержке регионального правительства, заявления должны быть поданы до 1 февраля 2025 года. Абитуриенты текущего года должны обращаться в свои образовательные учреждения, а выпускники прошлых лет — в места регистрации, определенные министерством образования области.

Все подробности можно найти на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

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