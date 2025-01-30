350 тысяч рублей получит семья, чей ребенок попал под колеса электросамоката в Новосибирске

Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Заельцовского района провела проверку после обращения многодетной матери. Установлено, что 27-летний мужчина, передвигаясь на электросамокате, сбил ребенка, который шел по тротуару. Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени, расцененный как тяжкий вред здоровью.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Заельцовский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав виновника выплатить 350 тысяч рублей. Выполнение решения находится под контролем прокуратуры, возбуждено исполнительное производство.

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