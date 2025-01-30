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общество

350 тысяч рублей получит семья, чей ребенок попал под колеса электросамоката в Новосибирске

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Заельцовского района провела проверку после обращения многодетной матери. Установлено, что 27-летний мужчина, передвигаясь на электросамокате, сбил ребенка, который шел по тротуару. Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени, расцененный как тяжкий вред здоровью.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Заельцовский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав виновника выплатить 350 тысяч рублей. Выполнение решения находится под контролем прокуратуры, возбуждено исполнительное производство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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