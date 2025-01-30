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общество

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно поддержали отчёт главы региона о работе правительства за 2024 год

Фото: сайт nso.ru

Все фракции регионального заксобрания приняли консолидированное решение поддержать отчёт губернатора.

Андрей Травников поблагодарил депутатов за поддержку и объективную оценку проделанной работы в очень непростых экономических условиях. «В 2018 году мы кардинально поменяли подход к формированию бюджета и вхождению Новосибирской области в различные федеральные программы и проекты. Начиная с 2019 года мы стали брать на себя, может быть, даже больше, чем реально могли реализовать. И считаю, что это было сделано правильно, потому что нужно максимально воспользоваться возможностями, которые дает текущий этап истории нашей страны», – подчеркнул губернатор.

#Правительство Новосибирской области
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Александр Борисов
журналист

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