Границу РФ пересекли более 650 хвостатых путешественников из Новосибирска

Стало известно, сколько домашних животных из Новосибирска пересекли границу РФ.

Через таможенный пост в аэропорту Новосибирска Толмачево в прошлом году прошло более 650 домашних животных. Так, например, 310 питомцев отправились путешествовать в Турцию, 150 – в Таиланд, еще 38 — в Китай.

Также сибирское таможенное управление напоминает владельцам питомцев, что для пересечения границы необходимо задекларировать животное.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирск из Таиланда доставили тонны экзотических фруктов