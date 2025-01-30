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общество

Границу РФ пересекли более 650 хвостатых путешественников из Новосибирска

Фото: freepik

Стало известно, сколько домашних животных из Новосибирска пересекли границу РФ.

Через таможенный пост в аэропорту Новосибирска Толмачево в прошлом году прошло более 650 домашних животных. Так, например, 310 питомцев отправились путешествовать в Турцию, 150 – в Таиланд, еще 38 — в Китай.

Также сибирское таможенное управление напоминает владельцам питомцев, что для пересечения границы необходимо задекларировать животное.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирск из Таиланда доставили тонны экзотических фруктов

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Валерия Митрохина
Журналист

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