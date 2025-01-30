Мэр Максим Кудрявцев сообщил о возобновлении работы музея им. Ю. В. Кондратюка в восстановленном историческом здании

Музей космонавтики имени Ю. В. Кондратюка открывается после масштабной реконструкции. Историческое здание, в котором размещается музей, восстановлено в первоначальном виде – каким его задумывали 100 лет назад. Первыми экспозицию обновлённого музея посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Музей космонавтики на ул. Советской – это уникальный проект. Его открытие – не только культурное, но и научно-просветительское событие. Музей Юрия Васильевича Кондратюка получил второе рождение. Здесь мы сохранили традиционные экспонаты, в том числе спускаемый аппарат, который был в космосе. Кроме того, приобретено новое мультимедийное оборудование. Юрий Кондратюк – основоположник отечественной и мировой космонавтики, и его традиции продолжила наша землячка Анна Кикина, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Я благодарю всех партнеров, подрядчиков за хорошо выполненную работу. Реконструкция стала возможной благодаря привлечению федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура», областных и городских средств. Я рад, что всё получилось. Уверен, музей станет местом притяжения в нашем городе, куда будут приходить и горожане, и гости Новосибирска».

В результате реконструкции, которая велась в 2023-2024 годах, здание восстановили в первоначальном виде, таким, каким оно задумывалось архитекторами 100 лет назад. Восстановлены утраченные элементы декора фасада, печные и водосточные трубы.

«Открытие музея – долгожданное событие. Новосибирск – не только авиационный, но и космический город. А это здание – не просто архитектурный памятник, прекрасно восстановленный, это действительно Музей космонавтики. Как у Юрия Кондратюка была мечта о полёте в космос, так и у руководителей города и области были мечты найти финансирование и реализовать проект по реконструкции этого здания. Большое спасибо строителям, РСУ-5 за прекрасно выполненную работу. Когда эти стены обжились музейным духом, экспонатами, заново осознаёшь, насколько всё прекрасно и качественно сделано», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Главная идея музея – это представление широкой аудитории достижений новосибирских предприятий и ученых в области космонавтики с акцентом на личность Юрия Кондратюка и его творческое наследие. «Экспозиция музея размещена в четырех залах, каждый из которых по-своему раскрывает тему научных открытий и исследований Вселенной: «Новосибирск космический», «Судьба Ю. В. Кондратюка», «Хлеб» и «Луна» – рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Выдающийся учёный-самоучка, один из основоположников теоретической космонавтики Юрий Васильевич Кондратюк (А. И. Шаргей) жил и работал в доме № 24 на ул. Советской с 1927 по 1931 год.

Здание было построено в 1924 году для краевой конторы «Союзхлеб». В 1993 году в нём открылось муниципальное учреждение культуры «Научно-мемориальный центр им. Ю. В. Кондратюка». В 2009 году оно было переименовано в «Музей Новосибирска». Учреждение работало до 2017 года, пока здание не признали аварийным. После восьмилетнего перерыва музей возобновил работу в реконструированном здании. Сегодня Музей космонавтики им. Ю. В. Кондратюка – один из филиалов Музея Новосибирска и единственный в России музей, посвященный этому учёному.