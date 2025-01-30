Народные приметы 30 января: что можно и нельзя делать

30 января по народному календарю отмечается день Антона Перезимника, или Антонина, который символизирует половину зимы.

В этот день крестьяне проверяли запасы кормов, чтобы оценить, хватит ли их до весеннего Юрьева дня. Молились святому Антонию о благополучии скота и проводили обряды для защиты домашних животных. Сено освещали, а домашнюю скотину кормили освещенным сном. Хозяйки пекли колобки, символизирующие солнце, и угощали ими детей с надеждой на скорое наступление лета.

Утром проводился обряд, помогающий обхитрить нечистую силу. Первым, кто выходил из дома, шли пятками вперед, чтобы оставить следы, что именно хозяин вернулся домой.

В этот день было принято отваживать порчу от двора и заговаривать добро от воров до захода Солнца. Также считалось, что нельзя было в этот день заниматься вязанием и прядением, готовить чечевицу и бобы, чтобы избежать болезней.

По приметам, нельзя было доверять погоде — она может быть обманчивой, а также запрещалось разрезать хлеб на две части, что считалось дурным знаком для наступления тепла. Не рекомендовали озвучивать долгосрочные планы и заниматься ссорами или хвастовством. Лень и откладывание дел также считались недопустимыми в этот день.