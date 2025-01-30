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Новосибирец избил свою 66-летнюю мать и сломал ей руку

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирске 66-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после избиения.

По её словам, родной сын на протяжении десяти лет оказывает на неё физическое и моральное давление. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Очередной инцидент произошёл недавно — женщина сбежала к соседке и затем обратилась к юристу Марине Шевченко, которая порекомендовала вызвать скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с переломом руки, сотрясением и многочисленными ушибами. По словам юриста, полиция на вызов не приехала.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сообщение о поступлении женщины в больницу с травмами зарегистрировано в отделе полиции № 8 «Кировский». От пострадавшей принято заявление, ведутся оперативные мероприятия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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