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общество

Новосибирские спортсмены Анна Кикина и Иван Стретович едва не попали в топ худших второго сезона шоу Титаны на ТНТ

В некоторых испытаниях они попали в десятку худших.

В минувшие выходные на канале ТНТ вышел второй сезон шоу «Титаны», где участие в числе лучших спортсменов в России приняли трое сибиряков — космонавт Анна Кикина, серебряный призёр Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро Иван Стретович, а также борец и дважды Олимпийский чемпион Роман Власов.

Всего в проекте приняли свыше сотни участников. Их всех поделили на две команды, важно было в три этапа выполнять одно и то же упражнение — крутить педали велотренажёра. Кто покажет наихудший результат (проедет меньшее количество километров), тот имеет возможность вылететь с проекта.

Всех участников поделили на две команды, то есть в каждой команде свыше 50 человек. Роман Власов и Анна Кикина оказались в одной команде, Иван Стретович в другой.

Фото Новосибирские спортсмены Анна Кикина и Иван Стретович едва не попали в топ худших второго сезона шоу Титаны на ТНТ 2

Каждая команда выполняла по три заезда, а в финале каждого из заездов озвучивался спортсмен набравший наименьшее количество баллов. Так, в первом заезде в числе худших оказалась Анна Кикина, однако во втором и третьем заезде — сибирячка выровняла позиции и больше не попадала в топ худших.

Во второй команде, Иван Стретович также попал в список худших несколько раз. Таким образом Иван имел шанс вылететь с проекта в конце шоу.

В финале было подсчитано общее количество километров, которое сделал каждый участник. Чудом Кикина и Стретович избежали ухода, нашлись те участники, которые проехали еще меньше километров.

Напомним, что победители шоу получат 10 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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