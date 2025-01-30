Новосибирцам объяснили разницу цен на лекарства в аптеках

В Новосибирске жители часто сталкиваются с трудностью выбора лекарств в аптеках, когда врач прописывает препарат по действующему веществу, а не по бренду.

В таком случае, стоимость лекарства может значительно варьироваться, так как одно и то же действующее вещество может входить в состав разных препаратов, отличающихся ценой.

На рынке можно найти как оригинальные лекарства, так и их дженерики. Конечная стоимость зависит от множества факторов, таких как производственные расходы, логистика, налоги, наличие патента, а также количество доступных дженериков и затраты на маркетинг.

Павел Мадонов, заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы, привёл пример с ибупрофеном, который является действующим веществом в таких препаратах, как Нурофен и Темпонет. При этом цены на эти препараты могут различаться в зависимости от производителя. Оригинальные препараты, как правило, стоят дороже, что связано, в том числе, с дополнительными проверками и исследованиями, которые проходят производители оригинальных лекарств.