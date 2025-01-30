Новосибирцам рассказали о запретах в Антонов день 30 января

30 января в Церкви отмечают день памяти преподобного Антония Великого, а в народе — Антонов день или Антон Перезимник. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В этот день принято угощать близких и друзей выпечкой, что, по приметам, привлекает в дом благополучие и счастье. Также на этот день приходится традиция наводить порядок в доме, стирать одежду и белье, а мужчины проверяют запасы продуктов.

Согласно народным обычаям, в этот день запрещается заниматься рукоделием, чтобы избежать бед и недугов, а также не рекомендуется выходить из дома поздно вечером, чтобы не попасть в неприятности. Особое внимание уделяется словам: не принято хвастаться, ругаться и делиться далеко идущими планами, чтобы они сбылись.

Также считается, что в день Антония Великого лучше заняться трудом, так как начатое в этот день будет успешным. Погодные условия 30 января также играют важную роль: оттепель или солнечная погода предвещают раннюю весну, а снег — долгую зиму.