Новосибирцы обчищали «Детский мир», продавая себе товары по цене ручки

Таким образом, молодые люди украли свыше 60 тысяч рублей.

В торговом центре «Мега» 23-летний Даня устроился менеджером по онлайн-заказам. В том же магазине работать кассирами начали Дарья с Сергеем, которые вскоре получили повышение. Об этом сообщает MASH Siberia.

По окончании одной из смен молодой человек забрал игрушечного щенка и подгузники, наклеив на них штрих-код от ручки и попросив пробить товары. Разницу в цене он обещал вернуть позже, но так и не сделал этого. Каждая покупка обошлась ему в 4 рубля 90 копеек. Позже он повторил манипуляцию с набором для стрельбы стоимостью около двух тысяч рублей.

Ощутив прелесть бесплатных памперсов, мошенник также забрал умную колонку, выдав её за ручку. Аналогичным способом гаджет пытался украсть знакомый кассира Даши – Иннокентий, но колонку перехватил Даня. Через подругу кассирши двое других соучастников получили два бесплатных робота-пылесоса.

Всего аферисты совершили кражи на сумму 67 тысяч рублей. Преступную группу вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Они вернули товары на сумму 28500 рублей. Даня получил наказание в виде года и шести месяцев условно, кассиры получили по году условно.

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