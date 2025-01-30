Новосибирцы получили срок за продажу контрафактного алкоголя

За нелегальную продажу спиртных напитков двое получили условные сроки под Новосибирском.

В Купинском районе Новосибирской области двое мужчин были признаны виновными в продаже контрафактного алкоголя — суд установил, что в период с 2018 года по 2023 год они незаконно закупали, хранили и продавали спиртосодержащую продукцию без лицензии, используя помещение мойки и арендованный склад.

В результате вся продукция была изъята сотрудниками ФСБ в марте 2023 года. Сейчас суд приговорил обоих к условным срокам — 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком 1 год.

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