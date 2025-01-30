Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач в рамках специальной военной операции.

Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 30 человек, а также были уничтожены боевое бронированное транспортное средство, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла удары по личному составу и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 320 человек, а также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая два западного производства, и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 220 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике и продолжила наступление, нанося удары по подразделениям ВСУ в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного и других. Потери противника составили до 520 человек, а также уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 135 человек, а также были уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Днепр» нанесла удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 50 человек и четыре автомобиля.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских войск нанесли удары по военной инфраструктуре, включая аэродромы, склады и места сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Кроме того, в 156 районах были уничтожены скопления живой силы и техники противника.

Средства противовоздушной обороны сбили 165 беспилотных летательных аппаратов.

С начала проведения операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41,800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20,887 боевых машин, 15,10 боевых машин РСЗО, 21,041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30,878 единиц специальной военной техники.