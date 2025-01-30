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общество

Отряд, где служат новосибирцы установил флаг на терриконе в районе посёлка Шевченко под Красноармейском

Фото: Народный фронт НСО

Информацией поделился боец с позывным Метис.

Отряд новосибирцев установил флаг на терриконе возле посёлка Шевченко под Покровском (Красноармейском). Эта акция вызвала раздражение у противника. В своих пабликах ВСУ сообщили, что дроном-камикадзе уничтожили этот флаг.

Один флаг – один дрон. FPV дрон противника потрачен, а значит жизнь нашего бойца сохранена! «Пусть этот день запомнится. Он войдет в историю», — отметил Метис.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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