Отряд, где служат новосибирцы установил флаг на терриконе в районе посёлка Шевченко под Красноармейском

Информацией поделился боец с позывным Метис.

Отряд новосибирцев установил флаг на терриконе возле посёлка Шевченко под Покровском (Красноармейском). Эта акция вызвала раздражение у противника. В своих пабликах ВСУ сообщили, что дроном-камикадзе уничтожили этот флаг.

Один флаг – один дрон. FPV дрон противника потрачен, а значит жизнь нашего бойца сохранена! «Пусть этот день запомнится. Он войдет в историю», — отметил Метис.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.