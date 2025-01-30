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вчера 17:48
афиша общество
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«Радио Дача» дарит столик на двоих с депозитом на вечеринку «Disco Дача»

Фото: "Выбери Радио"

С 30 января по 8 февраля «Радио Дача Новосибирск» разыгрывает столик для двоих с депозитом 3000 рублей.

Чтобы отправиться на яркую вечеринку от радиостанции, нужно зайти в официальную группу «Радио Дача 106.7 FM» «ВКонтакте», ответить на вопрос под специальным постом и сделать репост. Победитель определиться с помощью рандомайзера.

8 февраля в баварском клубном ресторане «Максимилианс» пройдет вечеринка «Disco Дача». В этот вечер гостей мероприятия будут ждать музыкальные хиты, живая музыка, конкурсы и подарки. Disco-радость, Disco-танцы, Disco-песни — всё это на «Disco-вечеринке Радио Дача»!

Реклама. ООО "Выбери Радио", ИНН: 7708600939, erid: 2W5zFG6Srec

#Радио Дача
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Александр Борисов
журналист

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