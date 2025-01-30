Школьницы из России выпустили «Сигма бой», и мир не остался равнодушным: трек завирусился, но его хотят запретить

Песня «Сигма Бой» не только стала музыкальным феноменом, но и вызвала активные общественные и политические дебаты. Об этом треке сегодня говорят повсюду — не слышал о нём разве что тот, кто целенаправленно избегает новинок.

После релиза, помимо популярности, песня привлекла внимание к возможному запрету в разных странах. Мы расскажем, что это за композиция, как она появилась, как завирусилась и что о ней говорят.

Что за песня и кто её исполнил?

«Сигма Бой» — это совместная работа российских блогеров Светланы Чертищевой (Betsy, 11 лет) и Марии Янковской (12 лет), выпущенная 4 октября 2024 года на лейбле Rhymes Music. Музыку к треку написал Михаил Чертищев, композитор, известный своими работами для детских мультсериалов, а текст — рок-музыкант Серафим Сидорин (Мукка), автор хита «Девочка с каре».

Светлана Чертищева занимается музыкой и акробатикой с раннего возраста, ведет YouTube-канал и уже успела завоевать популярность с песнями, такими как «Капибара» и «Симпл-димпл». Мария Янковская — ведущая на детском канале СТС Kids и популярный блогер.

Популярность «Сигма Боя»

Песня быстро завоевала популярность благодаря активному распространению на платформах TikTok, YouTube и Instagram. За четыре месяца её клип на YouTube набрал более 64 миллионов просмотров, а в январе 2025 года трек занял 7-е место в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs. Также песня некоторое время возглавляла мировой чарт Viral 50 Global на Spotify.

Трек стал основой для многочисленных мемов и видеоредакторов, где пользователи ассоциируют образы «сигма-боев» с харизматичными героями, не стремящимися к признанию, но всё же его получающими.

Обсуждения запрета

На фоне успеха песни возникли дискуссии о возможном запрете. В декабре 2024 года депутат Европарламента Нела Риль заявила, что «Сигма Бой» пропагандирует "патриархальные и пророссийские взгляды", предложив её запретить в Европе.

В России также обсуждают возможность запрета трека. Некоторые активисты призвали прокуратуру проверить песню на предмет сексуализации детей. Михаил Чертищев, автор музыки и отец одной из исполнительниц, отметил, что никаких политических или идеологических посылов в песне не было — цель заключалась в создании легкой и интересной композиции о взаимоотношениях между мальчиками и девочками.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о намерении изучить реакцию европейских политиков и обратиться в международные организации по защите прав детей.

Пока неизвестно, будет ли «Сигма Бой» запрещён в разных странах. Ожидаются дополнительные проверки и обсуждения.