Спам – в бан: «Ростелеком» рассказал новосибирским школьникам о кибербезопасности

«Ростелеком» провел серию уроков по кибергигиене для школьников в преддверии Дня безопасного интернета, который ежегодно отмечается в начале февраля.

Активисты компании провели познавательные встречи в средних общеобразовательных школах №168 и №29 и рассказали ученикам начальных классов об опасностях виртуального мира и правилах поведения в интернете, о том, каким должен быть пароль и что делать, если взломали аккаунт в социальных сетях.

Согласно исследованию «Ростелекома», посвященного вопросам медиапотребления «Виртуальный мир глазами детей», в России подавляющее большинство юных граждан всех возрастных групп активно пользуются интернетом. Так, среднее время, проведенное во Всемирной паутине среди российских подростков, составляет приблизительно 6,5 часов в сутки. 71% опрошенных малышей (от 4 до 8 лет) выходят в Сеть ежедневно, а 21% — несколько раз в неделю.

Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин:

«Исследования подтверждают, что интернет – неотъемлемая часть жизни большинства детей и подростков, начиная с самого раннего возраста. Поэтому ”Ростелеком” является одним из основателей “Альянса по защите детей в цифровой среде” и занимается просвещением представителей подрастающего поколения, чтобы они могли пользоваться всеми возможностями, которые дают нам современные технологии, и при это оставаться в безопасности».

Урок разработан на основе материалов «Альянса по защите детей в цифровой среде» и курса по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков сервиса “Ростелеком. Лицей”. Лекционная часть чередуется с короткометражными мультфильмами и их последующим обсуждением, а в конце ребятам предлагаются кейсы с наглядными примерами. Участники получили в подарок стикерпаки-памятки с основными правилами поведения в Сети.

Учитель информатики МБОУ г. Новосибирска «СОШ № 29» Марина Кириллова:

«Все дети используют телефоны и, конечно, им нужно знать о потенциальных опасностях. Мы и сами проводим такие беседы, но особенное внимание вызывает, когда урок дается в такой нестандартной форме».

Методист начальной школы МБОУ г. Новосибирска «СОШ № 168» Наталья Петроченко:

«Детям очень интересно слушать такие уроки: весь материал дается в понятной и наглядной форме. Они стремятся отвечать на вопросы и принимать участие в обсуждении – тема вызывает у них живой интерес».

Справка:

Всемирный день безопасного интернета учрежден в 2004 году с целью информирования людей об ответственном и безопасном использовании Сети. Ежегодно в рамках празднования проводятся круглые столы, семинары, вебинары, конференции, презентации.

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