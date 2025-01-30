Центр контрактов для строительного ритейла, производителей и подрядчиков

Впервые на площадке Международной выставки «Сибирская строительная неделя» с 11 по 14 февраля будет работать Центр контрактования. Здесь производители и поставщики в строительной отрасли смогут реализовать товары и наладить контакты с сетевыми торговыми предприятиями.

Центр контрактования – это новый формат работы для компаний! Здесь специалисты служб материально-технического снабжения девелоперов, застройщиков, отраслевого ритейлера и компаний, которые планируют строительство крупных объектов, рассматривают предложения от производителей, поставщиков строительных материалов и подрядных организаций.

«Это возможность для девелоперов, застройщиков или сетевых предприятий торговли строительными материалами в организованном порядке встретиться с поставщиками и производителями строительных материалов и оборудования, – говорит Павел Плешкань, руководитель Сибирской строительной недели. – Таким образом, мы помогаем и производителям-поставщикам в реализации их товара, налаживании деловых контактов с сетевыми торговыми предприятиями. И, конечно, компаниям, которые нуждаются в поставщиках, в подрядчиках найти надежных партнеров».

В числе участников Центра контрактования Вира Строй, Группа Мета, Страна Девелопмент, ГК Пятерочка и другие.

Самое эффективное место для таких встреч – Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» – крупные события Сибири и Дальнего Востока в области строительства! Участниками станут более 400 компаний из России, Китая, Беларуси, Индии, а также страны средней Азии.

За четыре дня ожидают на Международной выставке «Сибирская строительная неделя» и Форуме «Стратегии ускорения темпов строительства» более 20 000 человек, из которых свыше 80% – профессиональные посетители, а также представители научного, экономического, образовательного сектора и органов власти.

Посетить площадку Сибирской строительной недели и форума — это значит быть в фокусе своей целевой аудитории, осваивать растущий строительный рынок Сибири и Дальнего Востока, налаживать международные и межрегиональные связи и оставаться в курсе самых важных событий профессиональной среды и бизнеса. А с новой площадкой «Центр контрактования» развивать свой бизнес на Строительной неделе стало еще проще.

Для того чтобы стать посетителем выставки, пройдите регистрацию на сайте sbweek.ru

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