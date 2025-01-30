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общество

В Искитиме Новосибирской области произошел мусорный коллапс

Фото: социальные сети / ВКонтакте

О мусорном коллапсе в Искитиме сообщил глава города.

В своих соцсетях глава Искитима Новосибирской области Сергей Завражин сообщил о критической ситуации с вывозом мусора.

Он отметил, что местные жители часто жалуются на задержки в вывозе отходов, как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.

Завражин подчеркнул, что несмотря на заявки, мусор вывозится с задержками, а контейнерные площадки, обновленные в прошлом году, уже превращаются в свалки. Глава города обратился к директору МУП «САХ» и призвал жителей своевременно сообщать о проблемах с вывозом.

Напомним, что грузовик «Магнита» при развороте столкнулся с автомобилем Субару Форестер в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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