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проиcшествия

В МЧС поделились подробностями пожара в придорожном кафе под Новосибирском

АСТ-54

Площадь возгорания 126 квадратных метров, тушили больше часа. Пострадавших нет.

Ближе к пяти утра огонь охватил одно из зданий комплекса «Хуторок», расположенного на трассе Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе. На месте ЧП работали 20 человек и 7 единиц техники от МЧС.

Площадь возгорания 126 квадратных метров, тушили больше часа. Пострадавших нет – четыре человека эвакуировались до приезда сотрудников МЧС.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел первый этаж здания с распространением огня на второй.

Огонь уничтожил двухэтажное деревянное строение и хозяйственную постройку.

Причина будет выяснена позже.

Фото В МЧС поделились подробностями пожара в придорожном кафе под Новосибирском 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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