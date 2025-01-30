В Новосибирске астроном Баронов сообщил об угрозе столкновения Земли с мощным астероидом

Астроном Альберт Баронов предупредил об угрозе столкновения Земли с недавно обнаруженным астероидом.

Астероид 2024 YR4, который был найден учеными в конце прошлого года, может ударить по Земле в 2032 году. Астроном Альберт Баронов отметил, что диаметр астероида превышает 70 метров, что делает его в три-четыре раза больше метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году.

«Время наблюдения позволило ученым сделать вывод, что вероятность столкновения астероида с Землей составляет в данный момент до 6% — один из 16 возможных сценариев предсказывает падение космического объекта на Землю. Предварительные исследования показали, что астероид может упасть на территории Евразии и задеть часть Африки», – прокомментировал астроном в интервью Сиб.фм.

Альберт Баронов отмечает, что в настоящее время вероятность того, что в 2032 году астероид пройдет мимо Земли, не коснувшись ее, составляет 94%.

Ранее о вероятности столкновения Земли с мощным астероидом заявил Научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий. Он отметил, что приблизительная дата – 22 декабря 2032 года.