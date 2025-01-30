В Новосибирске продадут бриллианты

Бриллианты, драгоценные металлы, самоцветы и бижутерия – с 21 по 24 февраля в Новосибирском Экспоцентре более 100 компаний представят украшения для продажи на Международной выставке «Ювелирная Сибирь».

Гостей ждут 80 000+ украшений по оптовым ценам, со скидками и по акциям от компаний из России, Казахстана, Армении и Монголии, а также от американских и итальянских дизайнеров.

Разделы выставки:

• ювелирные украшения;

• бриллианты;

• янтарь;

• часы и статусная продукция;

• драгоценные и полудрагоценные камни, вставки;

• элитная бижутерия и аксессуары;

• столовое серебро, посуда и предметы интерьера;

• ювелирные изделия обрядово-культового назначения;

• инвестиционные золотые и серебряные монеты;

• художественное оружие;

• антиквариат;

• упаковка, инструменты, оборудование для ювелирного дела.

5100+ человек планируют свое посещение выставки «Ювелирная Сибирь-2025». Каждый сможет купить по комфортной цене украшение под любой образ, или коллекционный предмет от антиквариата до дизайна знаменитых домов моды.

За качество украшений и экспертность продавцов на Ювелирной Сибири переживать не приходится. Участники выставки – проверенные компании, которые заинтересованы в предоставлении лучших товаров.

«Мы с радостью привозим и предлагаем только природные, только настоящие, только самые лучшие якутские бриллианты!» — заявляет постоянная участница выставки Светлана Максимова, ЮК «Кастинг Хауз».

Среди дизайнерских украшений можно найти то, чего нет еще ни на сайте ювелирного бренда, ни на прилавках магазинов. Юрий Воронин, руководитель компании «Сорока»: «Здесь выставляем новые коллекции. Мы даже ещё не успели показать у нас в Москве их – получили только-только перед выставкой и сразу привезли на Ювелирную Сибирь».

Если вы хотите примерить бриллианты за несколько миллионов, купить базовые украшения для своей коллекции, подобрать подарки любимым или имеете любой иной запрос на украшения – вам стоит посетить «Ювелирную Сибирь».

Добавляйте в планы на февральские выходные выставку уже сейчас! Бесплатный входной билет и напоминание перед выставкой можно получить, зарегистрировавшись на сайте.

Организатор: ООО «ЭкспоИвентс»

8 (383) 304-81-55

info@siberia-jewelry.ru

https://vk.com/siberiajewelry

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