Стали известны самые часто посещаемые места Новосибирска

В Новосибирске рассказали о самых часто посещаемых местах города.

Аналитики “Яндекс Карты” составила пять гастрономических и пять культурно-досуговых организаций Новосибирска, исходя из числа обращений в сервис.

Так, в топ-5 гастрономических мест попали следующие заведения:

- Гастробар «Друзья»;

- Бар «Инст»;

- Ресторан грузинской кухни «Коза и лоза»;

- Необистро «Жерарня»;

- Ресторан с северным колоритом «Териберка».

Топ-5 культурно-досуговыми местами стали:

- Бассейн сети клубов детского плавания «АкваСвим»;

- Киберспортивный клуб Colizeum;

- Оздоровительный комплекс с детской железной дорогой «Локомотив»;

- Пляж на острове Кустовой;

- Детский развлекательный центр «Играй парк».

Напомним, что в Новосибирск из Таиланда доставили тонны экзотических фруктов