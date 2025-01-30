Стали известны самые часто посещаемые места Новосибирска

В Новосибирске рассказали о самых часто посещаемых местах города.
Аналитики “Яндекс Карты” составила пять гастрономических и пять культурно-досуговых организаций Новосибирска, исходя из числа обращений в сервис.
Так, в топ-5 гастрономических мест попали следующие заведения:
- Гастробар «Друзья»;
- Бар «Инст»;
- Ресторан грузинской кухни «Коза и лоза»;
- Необистро «Жерарня»;
- Ресторан с северным колоритом «Териберка».
Топ-5 культурно-досуговыми местами стали:
- Бассейн сети клубов детского плавания «АкваСвим»;
- Киберспортивный клуб Colizeum;
- Оздоровительный комплекс с детской железной дорогой «Локомотив»;
- Пляж на острове Кустовой;
- Детский развлекательный центр «Играй парк».
Напомним, что в Новосибирск из Таиланда доставили тонны экзотических фруктов