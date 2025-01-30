В Новосибирске рассмотрят дело бывшего замначальника ФКУ ИК-8 по обвинению в получении взятки лестницей

Сотрудник колонии осуществлял покровительство одному из осужденных.

В Калининском районном суде Новосибирска начнется процесс над экс-заместителем начальника исправительной колонии №8, которого обвиняют в получении взятки. Следствие установило, что руководитель оперативного отдела колонии, ставший заместителем начальника в августе 2023 года, покровительствовал одному из заключенных.

Заключенному разрешались провоз запрещенных предметов, включая мобильные телефоны и деньги, а также свободное перемещение по территории учреждения без конвоя. За это обвиняемый получил взятку в размере 100 000 рублей частями и трансформируемую лестницу "Новая высота" стоимостью 11 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.