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общество

В Новосибирске рассмотрят дело бывшего замначальника ФКУ ИК-8 по обвинению в получении взятки лестницей

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Сотрудник колонии осуществлял покровительство одному из осужденных.

В Калининском районном суде Новосибирска начнется процесс над экс-заместителем начальника исправительной колонии №8, которого обвиняют в получении взятки. Следствие установило, что руководитель оперативного отдела колонии, ставший заместителем начальника в августе 2023 года, покровительствовал одному из заключенных.

Заключенному разрешались провоз запрещенных предметов, включая мобильные телефоны и деньги, а также свободное перемещение по территории учреждения без конвоя. За это обвиняемый получил взятку в размере 100 000 рублей частями и трансформируемую лестницу "Новая высота" стоимостью 11 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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