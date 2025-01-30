В Новосибирске суд взыскал с МП «МЕТРО МиР» более 51 миллиона рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ГКУ «Арена» к МП «МЕТРО МиР».

С организации взыскали 51,3 миллиона рублей за невыполненные работы по строительству автодороги от пляжа «Наутилус» к новому ЛДС.

Контракт на строительство дороги был заключен в 2020 году. Трасса должна была пройти вдоль территории «Сибирь-Арены» и соединить пляж «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Завершение работ планировалось на 22 августа 2022 года, однако подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки.

Изначальная стоимость контракта составляла 837 миллионов рублей, позднее ее уменьшили до 809 миллионов. В ходе судебного разбирательства установлено, что МП «МЕТРО МиР» не исполнило обязательства на сумму 51 374 178 рублей. Суд постановил взыскать эту сумму, а также государственную пошлину в размере 731 тысячи рублей.