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Авто

В Новосибирске увеличат бесплатное время на платных парковках

Фото: Сиб.фм

На платных парковках будет увеличено бесплатное время.

Как сообщает портал infopro54.ru, ссылаясь на первого заместителя мэра Новосибирска Иосифа Кодалаева, власти столицы Сибири проанализировали работу платных парковок в городе в 2024 году и, в связи с чем было принято решение увеличить бесплатное время пользования парковочным местом.

«Бесплатное время на парковках увеличится до 30 минут», — отметил Иосиф Кодалаев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске у нетрезвого водителя отобрали автомобиль

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Валерия Митрохина
Журналист

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