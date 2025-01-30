В Новосибирске увеличат бесплатное время на платных парковках

На платных парковках будет увеличено бесплатное время.

Как сообщает портал infopro54.ru, ссылаясь на первого заместителя мэра Новосибирска Иосифа Кодалаева, власти столицы Сибири проанализировали работу платных парковок в городе в 2024 году и, в связи с чем было принято решение увеличить бесплатное время пользования парковочным местом.

«Бесплатное время на парковках увеличится до 30 минут», — отметил Иосиф Кодалаев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске у нетрезвого водителя отобрали автомобиль