В Новосибирске восстановили права 1,5 тысяч многодетных семей на получение земельного участка

Работа на данном направлении продолжена.

По инициативе прокуратуры были предложены законопроекты по вопросам земельных отношений и обращения с безнадзорными животными. Прокуратура области сообщала о восстановлении прав множества семей на получение земли, и работа над этим продолжается. Закон, принятый на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, увеличивает возможности таких граждан на получение выплаты взамен земельного участка. Благодаря предложениям прокуратуры устранена юридическая неопределенность в оценке агрессивности бездомных животных, и теперь областное управление ветеринарии разработает соответствующий порядок. Законопроекты были поддержаны депутатами и приняты в первом чтении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.