В Новосибирской области депутаты поддержали законопроект об оценке агрессивности животных после трагедии на Малыгина

По предложению прокуратуры Новосибирской области депутаты Заксобрания поддержали и приняли законопроект в первом чтении об оценке агрессивности безнадзорных животных.

Об этом в интервью Сиб.фм заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

«По предложению прокуратуры устраняется правовая неопределенность в вопросе оценки наличия или отсутствия немотивированной агрессивности безнадзорных животных. Теперь порядок такой оценки должно разработать областное управление ветеринарии. Законопроект поддержан депутатами и принят в первом чтении», – прокомментировал Александр Бучман.

По словам прокурора, проблемой бездомных животных в регионе занимаются с 2022 года, ежегодно выделяются бюджетные средства, но текущие нормы не позволяют эффективно регулировать ситуацию.

«Понятно, что закон нужно постоянно менять и смотреть, как чиновники выполняют обязанности», — уточнил Бучман.

Главное изменение касается порядка выпуска животных после стерилизации. Теперь перед возвращением в среду обитания обязательно будет проводиться оценка их поведения. Должен быть разработан алгоритм определения немотивированной агрессивности — как по отношению к людям, так и к другим животным.

Также в регионе планируется строительство центра передержки. Он позволит не только содержать животных, но и проводить медицинские обследования перед выпуском, что, по словам Бучмана, значительно упростит контроль за ситуацией.

Напомним, 23 января около мусорного полигона «Левобережный» стая собак загрызла женщину. Пострадавшая скончалась от рваных ран головы и тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности на чиновников администрации Верх-Тулинского сельсовета. Прокуратура Новосибирской области взяла дело на контроль.