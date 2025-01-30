82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 января, 13:10
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 98.01 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
30 января, 13:10
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 98.01 | eur 102.4
сегодня 10:26
общество

В Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов

Фото: Сиб.фм

С февраля в регионе меняется график работы пригородных поездов.

Уже со следующего месяца в Новосибирской области изменится время отправления двух пригородных поездов.

Так, с 7 февраля 2025 года, электропоезда на маршрутах Сокур – Новосибирск-Главный и Бердск – Новосибирск-Главный начнут отправляться на одну минуту раньше.

Электропоезд №6502 Сокур – Новосибирск будет отправляться из Сокура в 09:26, а из Инской — в 10:23, прибытие на станцию Новосибирск-Главный ожидается в 10:58. Электричка №6618 Бердск – Новосибирск будет выезжать из Бердска в 09:56, а отправляться будет на минуту раньше — в 10:08 от станции Сеятель, с прибытием в 10:44 на Новосибирск-Главный.

Напомним, что в Новосибирске увеличат бесплатное время на платных парковках

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в