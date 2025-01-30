В Новосибирской области ликвидируют две деревни

Депутаты Новосибирской области приняли решение о ликвидации двух населенных пунктов в Болотнинском районе – деревень Рыбкинск и Абрамовка.

Причиной стало их многолетнее отсутствие населения.

Как сообщила глава Кунчурукского сельсовета Елена Кокорина, в Рыбкинске не осталось жителей, а последний лицевой счет был закрыт в 1986 году. В деревне отсутствуют социальные и производственные объекты, электричество и водоснабжение. Деревня Абрамовка, входящая в Байкальский сельсовет, также продолжительное время остается пустой.

Депутат Роман Яковлев высказал несогласие с решением, отметив, что процесс упразднения малых населенных пунктов является негативной тенденцией. Он предложил разработать концепцию по их сохранению и возрождению.