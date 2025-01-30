В Новосибирской области разбирают севший в поле самолет

В Новосибирской области начали утилизацию самолета Airbus A320.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области в 2023 году, начали разбирать на части. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на компанию.

По имеющимся данным, специалисты уже отрезали хвостовую часть. После завершения работ фюзеляж, хвостовое оперение и полукрылья будут утилизированы.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел на грунт из-за проблем с гидравликой. На борту находился 161 человек, пострадавших не было.