В США после крушения самолета появилась расшифровка разговора диспетчера с пилотом вертолета

Пассажирский самолет авиакомпании PSA, выполнявший рейс по заказу American Airlines, столкнулся с вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как вертолет врезается в лайнер, после чего произошла вспышка, и обломки самолетов упали в реку Потомак. Об этом сообщает телеканал НТВ.

На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Вертолет Black Hawk, принадлежащий армии США, выполнял тренировочный полет, на его борту находились трое военных.

Причины катастрофы пока неизвестны. В сети опубликована расшифровка переговоров диспетчера с пилотом вертолета, в ходе которых пилот сообщал, что видит снижающийся самолет и ситуация под контролем. Однако через несколько секунд произошло столкновение.

На месте крушения продолжается спасательная операция. В воду спущены спасательные лодки, работают катера. Район крушения освещают прожекторы с вертолетов и с берега. В операции задействованы более 300 человек. Температура воды в реке составляет около 1 градуса.

По последним данным, обнаружены тела 19 погибших.