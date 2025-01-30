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общество

В Центре Мешалкина в Новосибирске освоили технологию помощи пациентам с единственным желудочком сердца

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

Помощь оказывается пациентам, которые теряли белок после хирургической коррекции.

11-летняя Самира из Приморья является одной из множества пациентов, рожденных с одним желудочком сердца вместо двух, и прошедших все стадии хирургической коррекции порока в Центре Мешалкина. После заключительной операции Фонтена ее кровь поступает в легочные сосуды без пульсации, благодаря специально повышенному центральному венозному давлению.

Однако это давление, поддерживая работу сердца, создает проблемы для другой системы — лимфатической, что может привести к патологическим утечкам лимфы в тонкий кишечник, опасным неукротимой потерей белка, основного строительного компонента организма.

По всему миру пациенты, перенесшие операцию Фонтена, могут столкнуться с этой проблемой в любой момент, так как факторы риска развития этой патологии до конца не изучены.

Именно это произошло с Самирой: в 2024 году девочка была госпитализирована в Центр с жалобами на постоянную диарею, отеки, слабость, недомогание и усиление симптомов сердечной недостаточности. Врачи обнаружили у нее экстремально низкие уровни общего белка и альбумина. Активная медикаментозная терапия, обычно применяемая в таких случаях, оказалась неэффективной.

Фото В Центре Мешалкина в Новосибирске освоили технологию помощи пациентам с единственным желудочком сердца 2

Оставалась единственная методика, ранее не использовавшаяся для кардиохирургических пациентов в России, — эмболизация лимфатических сосудов в тонком кишечнике.

Под контролем рентген-аппарата врачи аккуратно ввели иглу в лимфатический сосуд печени и нашли в двенадцатиперстной кишке маленький источник утечки лимфы размером 0,5 мм. После этого они закрыли его специальным клеем. Рентгеновское наблюдение значительно упростило работу с мелкими лимфатическими сосудами и дало возможность подтвердить отсутствие других мест утечки лимфы в кишечник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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