Внук легендарного голкипера Льва Яшина привёз в Новосибирск золотой мяч «Лучшему вратарю столетия»

Второй год подряд Василий Фролов привозит в столицу Сибири главную награду футболиста – приз «Лучшему вратарю столетия». В ближайший уик-энд он отправится с трофеем в Томск.

Основатель школы вратарей, внук легендарного голкипера Льва Яшина Василий Фролов приехал в Новосибирск. Здесь он провел урок футбола в школе №215 им. Д.А. Бакурова, а также посетил ряд спортивных объектов города.

В Новосибирск он привез главную награду для футболиста – приз «Лучшему вратарю столетия», который получил его дед. Следующую такую награду вручат только через 75 лет. Василий Фролов пришел с трофеем в редакцию Сиб.фм и дал эксклюзивное интервью юнкорам и редакторам.

«Трофей сделан из золото, но его нельзя называть «Золотой мяч». Это другая награда. «Золотой мяч» вручают ежегодно. А приз «Лучшему вратарю столетия» раз в век. Это уникальная и ценная награда в футболе. Мне например будет 114 лет, когда наградят следующего голкипера», – заявил Василий Фролов.

По его словам, 1 февраля он поедет в Томск на открытие футбольной школы «Динамо». Туда он тоже привезет главную награду своего деда. Мероприятие состоится на манеже «Восход».

В день открытия после тренировочного занятия для юных футболистов пройдут мастер-классы от тренеров школы «Динамо». Именно на квалификации тренерского состава и делается ключевой акцент школы – среди них нет ни одного специалиста без футбольной лицензии не ниже категории UEFA C. Важным условием для тренеров станет обязательное повышение квалификации в Академии тренерского мастерства при Российском Футбольном Союзе и прохождение стажировки в московском «Динамо».

Скоро на Сиб.фм будет опубликовано эксклюзивное интервью Василия Фролова о развитии футбола в России.