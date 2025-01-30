Внук Льва Яшина Василий Фролов встретился с юными футболистами в Новосибирской области

По приглашению лицея «Технополис» внук легендарного советского вратаря Льва Яшина Василий Фролов провел встречу с детьми и футбольной общественностью.

Мероприятие состоялось в стенах лицея, где участники смогли задать гостю интересующие вопросы. Об этом Сиб.фм сообщил директор школы Динамо в Новосибирске Алексей Краснокутский.

В рамках визита Фролов также встретился с мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым. Глава муниципалитета является большим любителем спорта и почитателем достижений Льва Яшина.

Во время встречи обсуждались вопросы развития футбола, история этого вида спорта, а также перспективы спортивной инфраструктуры в Кольцове. Гости посетили местные спортивные объекты, оценили их состояние и потенциал для дальнейшего развития. Организаторы отметили теплый прием и положительную атмосферу мероприятия.