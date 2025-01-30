82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 января, 13:10
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 98.01 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
30 января, 13:10
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 98.01 | eur 102.4
сегодня 12:12
общество

Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку Панферова

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Андрей Панферов сдал депутатский мандат ради должности бизнес-омбудсмена.

Законодательное собрание Новосибирской области приняло отставку Андрея Панферова. Он сложил депутатский мандат, чтобы занять должность бизнес-омбудсмена. В конце прошлого года он выиграл конкурс на эту должность, объявленный Заксобранием после ухода из жизни Николая Мамулата, который занимал её с 2019 года.

Это решение стало неожиданностью для многих наблюдателей. Панферов — одна из ключевых фигур местной политики, выигрывавший выборы в Заксобрание четыре раза. Отказ от мандата выглядит нелогичным на первый взгляд.

«Это не повышение или политический взлет, а скорее понижение», — заявил в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур. Уход Панферова мог быть следствием внутренних конфликтов среди депутатов, считает Мазур. Возможно, спикер Андрей Шимкив видел в Панферове конкурента за кресло председателя регионального парламента следующего созыва. Подтверждением этой версии может служить упразднение должности первого вице-спикера, которую занимал Панферов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в