Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку Панферова

Андрей Панферов сдал депутатский мандат ради должности бизнес-омбудсмена.

Законодательное собрание Новосибирской области приняло отставку Андрея Панферова. Он сложил депутатский мандат, чтобы занять должность бизнес-омбудсмена. В конце прошлого года он выиграл конкурс на эту должность, объявленный Заксобранием после ухода из жизни Николая Мамулата, который занимал её с 2019 года.

Это решение стало неожиданностью для многих наблюдателей. Панферов — одна из ключевых фигур местной политики, выигрывавший выборы в Заксобрание четыре раза. Отказ от мандата выглядит нелогичным на первый взгляд.

«Это не повышение или политический взлет, а скорее понижение», — заявил в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур. Уход Панферова мог быть следствием внутренних конфликтов среди депутатов, считает Мазур. Возможно, спикер Андрей Шимкив видел в Панферове конкурента за кресло председателя регионального парламента следующего созыва. Подтверждением этой версии может служить упразднение должности первого вице-спикера, которую занимал Панферов.

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