23-летняя Лиза Гусельникова из Новосибирска покинула шоу «Большие девочки»

23-летняя жительница Сибири Лиза Гусельникова выбыла из телевизионного проекта «Большие девочки» на канале «Пятница».

Решение об исключении участницы было принято после контрольного взвешивания. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Лиза пришла на шоу с весом 151 килограмм при росте 165 сантиметров. За время участия ей удалось снизить вес до 142 килограммов, однако разница с предыдущей неделей составила всего 2 килограмма. За весь период съемок она похудела на 9 килограммов, тогда как некоторые другие участницы теряли по 5–6 килограммов за неделю.

Во время одного из испытаний Лиза не смогла завершить задание вместе с командой. Ведущие и другие участницы выразили мнение, что девушка недостаточно выкладывалась в процессе похудения.

В своем последнем выступлении на шоу Лиза отметила, что участие в проекте изменило её жизнь, и заявила, что продолжит работать над собой самостоятельно. Она также рассказала, что стремится к снижению веса, поскольку за пять лет брака ей не удалось забеременеть.

После ухода из проекта Лиза намерена продолжить снижение веса в домашних условиях.