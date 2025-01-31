Андрей Травников: Главный праздник нашей страны – День Победы – должен пройти на самом высоком организационном уровне

Первые юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» вручил сегодня ветеранам — по поручению Президента России Владимира Путина — Губернатор Андрей Травников.

С торжественной церемонии началось заседание оргкомитета «Победа», посвящённое подготовке региона к празднованию юбилея Великой Победы. Главный праздник нашей страны должен пройти в Новосибирской области на самом высоком уровне, заявил Губернатор, открывая совещание. Формализм и работа «для галочки» здесь невозможны.

«Безусловно, юбилейная программа должна быть насыщенной, охватывать все аспекты нашей деятельности — от военно-патриотического воспитания до чествования наших ветеранов, мероприятий по сохранению исторической памяти. Но ни в коем случае это не должны быть формальные мероприятия.

Очень символично, очень правильно Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это подтверждение преемственности: внуки и правнуки победителей продолжают их дело, очищая землю Украины от нацизма. В рамках празднования юбилейного года Победы в общей программе должны присутствовать мероприятия, посвящённые нашим сегодняшним воинам, защитникам Отечества — участникам специальной военной операции», — отметил Андрей Травников.

Также глава региона вручил участникам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на заседании оргкомитета, юбилейные медали. В ответном слове участник Великой Отечественной войны Владимир Сбоев поздравил всех с приближающимся юбилеем Победы: «Сильна в России память поколений, наш День Победы – всенародный праздник! И каждый, кто его участник, перед врагом не встанет на колени. В победах Бог благоволит России. Мы побеждали всех врагов веками. Живём, хранимые бессмертными полками и клином журавлей, что в небе синем», — своё выступление ветеран закончил стихами о Великой Победе, которые написала его племянница.

Во время заседания оргкомитета также были представлены три доклада о подготовке региона к проведению юбилейных мероприятий. Как доложил главе региона заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин, составлен план, который содержит более 200 мероприятий разной направленности.

Традиционно, центральным событием торжеств 9 мая должен стать военный парад. Важно — в состав парадных расчётов должны войти участники специальной военной операции. Кроме того, Всероссийским оргкомитетом поддержана инициатива Министерства обороны РФ о размещении именных надписей по месту проживания фронтовиков.

Поставлена задача тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в порядок памятники, благоустроить прилегающие территории.

О ключевых проектах военно-патриотического воспитания молодёжи области рассказала заместитель Губернатора Валентина Дудникова. Мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию – в приоритете, их важная задача — противодействие фальсификации истории.

Заместитель Губернатора Константин Хальзов рассказал о том, какая работа ведётся по предоставлению мер соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны. Среди таких, например, ремонт жилых помещений, где проживают ветераны, за счёт областного бюджета; компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание социальных услуг на дому, диспансеризация ветеранов, в том числе, на дому; бесплатное предоставление технических средств реабилитации и многое другое.

Также он сообщил о мерах поддержки, оказываемых бойцам специальной военной операции. Эти меры поддержки – их на данный момент 41 – учитывают различные жизненные ситуации и призваны поддержать участников СВО разных категорий. Кроме того, с этого года, по аналогии с федеральной программой «Время героев», стартует региональная программа, которая направлена на профессиональное развитие участников СВО, привлечение их к реализации важных задач.