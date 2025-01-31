Авито в топе лучших и привлекательных ИТ-работодателей России по версии HeadHunter

Компания Авито заняла 2 место в рейтинге лучших работодателей в категории ИТ, по версии ежегодного рейтинга HeadHunter (+3 позиции к прошлому году). Кроме того, компани стала четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов, по версии соискателей.

Всего в исследовании приняли участие 1729 компаний, из них финалистами в категории «Крупнейшие компании» (от 5000 сотрудников) стали 152. Результаты составлены по итогам опроса 686 тыс. соискателей.

Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.