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работа общество

Авито в топе лучших и привлекательных ИТ-работодателей России по версии HeadHunter

Фото: freepik.com

Компания Авито заняла 2 место в рейтинге лучших работодателей в категории ИТ, по версии ежегодного рейтинга HeadHunter (+3 позиции к прошлому году). Кроме того, компани стала четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов, по версии соискателей.

Всего в исследовании приняли участие 1729 компаний, из них финалистами в категории «Крупнейшие компании» (от 5000 сотрудников) стали 152. Результаты составлены по итогам опроса 686 тыс. соискателей.

Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

#Авито
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Александр Борисов
журналист

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