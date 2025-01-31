Билайн увеличил скорость 4G за счет отказа от 3G в Новосибирской области

В Новосибирской области билайн завершил проект по передаче имеющихся частот из сети 3G (UMTS2100) в более современный и эффективный 4G. Эта модернизация необходима, чтобы эффективнее использовать имеющиеся частотные ресурсы оператора, и, как следствие, предоставлять сервисы клиентам в более высоком качестве, сделав мобильный интернет быстрее и надёжнее. Так, например, в Новосибирске и Бердске средняя скорость загрузки файлов по сети 4G выросла на 15%.

На сегодняшний день аналогичный перевод частот успешно реализован не только в Новосибирской области, но и в Московской области, ряде других регионов страны, в том числе, Кемеровской области и Алтайском крае.

«Новосибирск — третий по численности город, крупный транспортный и логистический узел, один из научных и деловых центров страны. Эти и множество других факторов оказывают существенное влияние на требования жителей всего региона к качеству мобильной связи, обеспечивающей как деловую активность, так и досуг. Ведь качество и количество контента в сети растет. Только за прошедший год объем трафика мобильного интернета 4G, используемого в среднем одним абонентом в Новосибирской области, вырос примерно на 15%. При этом именно через сети 4G проходит основная часть трафика. Можно сказать, что абоненты сами, органически, начали переход в 4G, сначала покупая устройства с поддержкой 4G, затем все больше и активнее пользуясь преимуществами и возможностями связи «четвертого поколения». Мы технологически завершаем то, что уже начали наши клиенты. Это поможет продолжить обеспечивать клиентам комфорт в процессе пользования услугами с учетом непрерывно растущей нагрузки на сеть,» — комментирует результаты проекта директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен .

Звонить с помощью традиционных голосовых вызовов можно, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G благодаря технологии VoLTE (Voice over LTE)*. Сейчас 6 из 10 звонков в Новосибирской области совершается с помощью технологии VoLTE.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE) необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.

билайн анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит смс или роботизированный звонок.

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

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