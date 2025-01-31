Дело сценаристки «Клуба романтики» из Новосибирска передано в правоохранительные органы

Депутат Виктория Нивматова сообщила в своих соцсетях о передаче дела сценаристки игры «Клуб романтики»* Александры Реми в правоохранительные органы.

Её подозревают в пропаганде нетрадиционных ценностей.

По словам депутата, прокуратура Новосибирска передала материалы дела в Главное управление Министерства юстиции и московский ОМВД. Кроме того, делом занимаются Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба. Заседание по одному из дел назначено на 10 февраля.

Виктория Нивматова заявила, что считает игру вредной для детей и сообщила о поступающих в её адрес угрозах.

«Клуб романтики»* — внесен в реестр запрещенных в РФ ресурсов.