Эксперты дали советы, как упростить поиски работы на платформе

По данным исследований Авито Работы, 71% россиян, ищущих трудоустройство с помощью интернета, делают это на специализированных площадках для поиска работы. Сервисы по поиску вакансий и подбору персонала предлагают в помощь пользователям различные инструменты, чтобы соискатели и работодатели могли быстрее найти друг друга.

Эксперты Авито Работы советуют кандидатам использовать фильтры, с которыми легче отобрать наиболее подходящие предложения, а также обязательно составлять резюме и активно откликаться на вакансии.

Быстрее подобрать подходящие объявления на платформе помогают различные фильтры. Эти же инструменты стоит использовать соискателю, который пока не готов выбрать конкретную профессию или должность, но при этом он определил для себя приоритеты относительно рабочего графика, расположения офиса, требований к опыту и другие характеристики.

Если выбрать меньше фильтров и не задавать критерии поиска слишком строго, то вариантов выбора будет больше. А ещё потенциальные рабочие места можно увидеть на карте, если для кандидата особенно важно местонахождение компании.

Создание резюме является одним из главных шагов для соискателя, а с помощью подсказок платформы оформить анкету можно быстро и просто. В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении есть соответствующая вкладка.

HR-специалисты рекомендуют не оставлять в резюме пустых строк и заполнить все предложенные разделы:

Если разместить несколько резюме на смежные или похожие должности, то шансов на трудоустройство будет больше. А ещё количество просмотров резюме увеличивается, когда в нём есть фотография.

После внимательного изучения описания вакансии можно связаться с работодателем в чате или позвонить по телефону.

Откликаться на вакансии можно даже без резюме — в таком случае работодатель свяжется с кандидатом, чтобы узнать о нём больше. При этом оставить отклики всего два-три раза недостаточно: поиск работы — это та же работа, которой нужно заниматься систематически. Шансы получить приглашение на собеседование увеличатся, если откликнуться как минимум на 10 разных вакансий.

Для повышения шансов на трудоустройство эксперты советуют оставлять данные о себе. Если после отклика просят ответить на несколько вопросов и поделиться базовой информацией о себе, этим этапом не стоит пренебрегать. А также желательно подписаться на уведомления.