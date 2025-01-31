Коррупция и хищения. Прокурор Новосибирской области Бучман перечислил громкие уголовные дела на контроле

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в интервью Сиб.фм рассказал, какие уголовные дела находятся у него на личном контроле.

«Все громкие преступления находятся на моем личном контроле. В первую очередь это коррупционные преступления, уголовные дела, которые возбуждены по итогам прокурорских проверок. Основной вопрос там, где есть ущерб, причиненный бюджету. Самое важное не только осудить чиновника, но и возместить ущерб государству», — отметил Александр Бучман в интервью Сиб.фм.

По словам прокурора, каждую неделю перед оперативными совещаниями ему представляют перечень уголовных дел, которые находятся в стадии расследования.

Под особым контролем прокурора находится дело министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он направил в ПАО «Совкомбанк» немотивированный отказ от требования выплаты 220 млн рублей по банковской гарантии. Это привело к невозможности получения этих средств в бюджет региона.

Также на контроле дело Константина Васильева, бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Он обвиняется в незаконном перечислении 48 млн рублей из бюджета города в пользу подконтрольного муниципального предприятия. Деньги были выделены на разработку проектной документации для строительства дороги в жилой массив «Плющихинский».

Под контролем также дело о передаче конфиденциальной информации о госзакупках сотрудниками Минпромторга региона представителям коммерческих структур.

Александр Бучман также контролирует дела, связанные с хищением в сфере строительства и госконтрактов:

• дело генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача;

• расследование в отношении руководителей ООО «Строй-Плюс», обвиняемых в хищении 7 млн рублей у дольщиков многоквартирного дома в Ленинском районе Новосибирска;

• дело директора ООО «МЕГАДОМ», который, по версии следствия, не выполнил обязательства по строительству более 100 домов, причинив ущерб на сумму около 400 млн рублей;

• дело о мошенничестве с долевым строительством на сумму 923 млн рублей — фигуранты заключали фиктивные договоры с 210 дольщиками, обещая построить два многоквартирных дома на улице Дуси Ковальчук.

«Рассмотрение судами "громких", резонансных уголовных дел находится также на моем личном контроле», — отметил Александр Бучман.

Среди таких дел прокурор назвал дело генерального директора ООО «Экология Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Её обвиняют в хищении имущества организаций через неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В Первомайском районном суде, добавил Александр Бучман, завершается процесс по делу Владимира Жахалова, который организовал незаконное производство рыбных консервов на сумму 94 млн рублей.