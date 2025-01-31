Народные приметы 31 января: что разрешено и запрещено делать

31 января в народном календаре отмечается Афанасьев день, или Афанасий Ломонос.

Этот день связывали с сильными морозами и называли серединой зимы в плане запасов корма для скота. Хозяева проверяли оставшиеся запасы: если их было больше половины, можно было спокойно ждать весны, если меньше — кормили животных экономнее.

Также в этот период продолжались свадебные обряды. Считалось, что если сваты не приехали до этого дня, то шансы сыграть свадьбу до Масленицы становились ниже.

Сельские поверья запрещали 31 января крестить мальчиков, начинать переезд, подавать судебные иски и планировать хирургические операции, кроме экстренных случаев. Считалось также, что в этот день нельзя ходить на свидания.